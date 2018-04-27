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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом оказания услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов.

По результатам проведения обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли из незаконного оборота оборудования для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и серверы общей стоимостью почти полмиллиона гривен.

По информации СБУ, злоумышленники незаконно предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных каналов. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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