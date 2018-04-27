В случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее воскресенье то выйти во второй тур наибольшие шансы имеют действующий Президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Такие данные были получены по результатам социологического опроса, проведенного международным исследовательским центром BURI (The Belgium-Ukraine Research Institute) 19-30 марта 2018.

Среди тех, кто решил участвовать в голосовании на выборах президента Украины, были получены следующие результаты: за Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 10,2% опрошенных, за действующего Президента Украины Петра Порошенко - 9,7%. Также в первую четверку вошел лидер партии «За життя» Вадим Рабинович (7,6%) и новичок политических рейтингов Владимир Зеленский (7,2%).

В то же время, в новый состав Верховной Рады Украины имеют шанс попасть депутаты от восьми политических сил

В частности, за партию «Батькивщина» проголосовали бы 12,3% опрошенных (среди тех, кто примет участие в голосовании), за «Солидарность» - 11,4%. Также в парламент попадают партии «За життя» (7,9%), «Гражданская позиция» (7,8%), «Оппозиционный блок» (7,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,9%), «Слуга народа» Владимира Зеленского (5,7%) и Объединение «Самопомич» (5,3%).

Остальные политические партии набирают менее 5%, в частности, объединение правых партий ( ​«Национальный корпус», «Свобода», «Правый сектор») - 4,1%, партия Святослава Вакарчука - 2,1%, «УКРОП» - 1,9%.

Международный исследовательский центр BURI осуществлял социологический опрос в течение 19-30 марта 2018. Общее количество респондентов (репрезентативная выборка) - 2028 человек. Метод опроса - личное интервью. Погрешность репрезентативного исследования - 2,2%.