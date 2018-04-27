также в разделеМир
КНДР и Южная Корея договорились о подписании мирного договора 7
Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками 75
В РФ вслед за Telegram заблокировали IP-адреса Facebook, Twitter и «ВКонтакте» 31
Ученые считают, что Сейшелы и Мальдивы станут необитаемыми 45
В демилитаризованной зоне началась историческая встреча лидеров двух Корей 61
Сенат США утвердил Помпео госсекретарем США 38
Принц Гарри выбрал свидетеля на свадьбу 39
Нового премьера Армении будут избирать 1 мая 39
И.о. вице-премьера Армении поехал в Москву 51
В ФРГ отменили престижную музыкальную премию из-за антисемитского рэпа 39
В Индии поезд протаранил школьный автобус: погибли 13 детей 35
В Венгрии сформировано новое правительство, Сийярто сохранил кресло 54
СМИ: Высланные из США российские дипломаты готовили «второй Солсбери» 109
В Армении распалась коалиция, лидера протестов выдвинули в премьеры 153
Датскому изобретателю дали пожизненное за убийство журналистки на подлодке 38
В Армении и.о. министра подал в отставку и присоединился к протестующим 61
В РФ одного из разработчиков «Новичка» сбила машина 178
В Армении возобновились акции протеста 92

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.

Никакой торжественной церемонии или праздничного приема, как во время недавнего приезда в Белый дом президента Франции Эммануэля Макрона, в честь Меркель не предвидится, сообщат «Европейская правда».

Визит Меркель не государственный, а сугубо рабочий. Она 20 минут будет проводить переговоры с Трампом один на один, затем состоится обед в расширенном составе, полчаса на пресс-конференцию, и уже в 14:05 по вашингтонскому времени она улетит в Берлин.

Главной темой переговоров станет проблема в трансатлантической торговли и возможные негативные последствия новых американских санкций против России для немецких фирм, имеющих коммерческие связи с российскими партнерами.

В Берлине больше не надеются, что действующий до 1 мая для Евросоюза мораторий на введенные Трампом штрафные пошлины на сталь и алюминий будет продлен. Поэтому советники канцлера уже готовят аргументацию для дальнейших торгово-экономических переговоров с США.

Вторая важная для Берлина тема визита - газопровод «Северный поток-2». Если «Газпром» окажется в американском списке санкций, то на планах удвоения мощности североевропейского газопровода по дну Балтийского моря можно будет поставить крест.

Лидеры США и Германии также будут говорить о конфликтах на мировой арене - Сирия, Северная Корея, соглашение о ядерной программе Ирана, ситуация на Донбассе.

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги