Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что не собирается посещать оккупированный РФ Крым. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Как же мне надоели журналисты-говноеды, и анонимные каналы, которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз, когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила господину Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам», – написала она.

Ранее издание Криминформ сообщило, что Собчак 28 апреля приедет в аннексированный Россией полуостров Крым из Украины для участия в бизнес-тренинге.

В то же время Служба безопасности Украины сообщила, что не будет препятствовать поездке в оккупированный Крым Собчак, если она будет следовать законам Украины.