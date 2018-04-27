Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он прибыл на территорию Южной Кореи, чтобы положить конец конфронтации между странами. Слова представителя южнокорейской делегации.



«Я приехал, чтобы положить конец конфронтации», - процитировал слова Ким Чен Ына представитель лидера Южной Кореи во время брифинга после первого раунда межкорейского саммита. Также глава КНДР предложил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину почаще встречаться. «Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир», - привел слова Ким Чен Ына представитель южнокорейского президента, сообщает УНИАН.

«Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон», - сказал пресс-секретарь.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.