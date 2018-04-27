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Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, сообщает пресс-служба НАБУ. 

Вовчука разыскивают по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 (получение взятки). 

Также НАБУ объявило в розыск Алексея Федорычева, уроженца Красногорска Российской Федерации, гражданина Венгрии, который проживает в Монако. Его разыскивают по ч.3 ст.369 (дача взятки), ч.4 ст.190 (мошенничество) ч.3 ст. 209 (отмывание средств) УК. 

Напомним, детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и представителя международного зернотрейдера 24 января 2017 года. 

25 января трем лицам, причастным к нанесению ущерба ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. США, сообщено о подозрении. 

По данным Минагрополитики, бывшие руководители корпорации скрываются в России

По «схемам» в ГПЗКУ заведено более 150 дел.

 
ForUm

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