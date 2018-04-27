В 2017 году произошло чуть более 10 тыс. ДТП с участием автомобилей на еврономерах. Это более 6% от всех аварий, произошедших на территории Украины.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает «Главком».

По его словам, по итогам первого квартала этого года количество ДТП с «евробляхами» выросло уже до 8,5% от общего количества.

«Что касается вопросов правонарушений, совершаемых на авто с иностранной регистрацией, то, проанализировав динамику 2017 и 2018 годов, можно сказать, что динамика в сторону негатива есть. Увеличивается количество административных правонарушений», - сказал Билошицкий.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

По ее информации, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.