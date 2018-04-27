За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 52 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-милллиметровых минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Также из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по нашим опорным пунктах вблизи Лебединского, из 82-милллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого, Песок, Красногоровки и шахты «Бутовка». Кроме этого, гранатометы различных систем и стрелковое оружие враг неоднократно применил под Авдеевкой, Марьинкой, Водяным, а также - Каменкой. Под огонь из вооружения БМП попали защитники шахты «Бутовка», из крупнокалиберных пулеметов - Невельского, Талаковки и Опытного, стрелкового оружия - защитники Ломакино, Лебединского, Широкино, Гнутово, Пищевика и Опытного, а неподалеку Новомихайловки и Марьинки - велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцево. Также из 82-милллиметровых минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам населенного пункта Золотое.

В результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Еще два наших защитника - получили боевые травмирования. Пострадавших воинов доставили в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.