Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет города Киева на 2018 год, выделив дополнительно 1,2 миллиарда на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов.

«Остатки бюджетных средств на начало года составляют 3 миллиарда гривен. Еще 800 млн столица получит от таможенного эксперимента. И дополнительных 620 млн – от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Плюс государственные субвенции. Поэтому у Киева появилась возможность увеличить финансирование на те или иные отрасли и объекты», - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

За соответствующее решение проголосовали 74 депутата.