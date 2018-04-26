также в разделеСтолица
Псевдоактивисты за $200 тысяч обещали не блокировать стройку под Киевом 26
Суд отпустил под залог задержанного экс-полицейского из Чехии 15
Директора «Киевлесозащиты» задержали на взятке 32
Полиция раскрыла резонансное убийство бизнесмена в центре Киева 97
Аваков о разгоне лагеря ромов: Средневековое варварство 94
В Киеве откроют фан-зону «Евровидения» 41
После публикации видео нападения на лагерь ромов полиция открыла два дела 63
Полиция: Ромы на Лысой горе вырубали посадки и загрязняли территорию 48
Киев готовится по-новому ограничить продажу алкоголя в магазинах 45
Киев захлестнула волна самоубийств 112
НАБУ задержало сотрудника СБУ на крупной взятке 1815
В этом году изменится «голос» киевского метро 51
В Киеве кусок металла пробил пол трамвая и травмировал пенсионерку 55
Киевсовет продлил договор с «Киевэнерго» до конца лета 103
В Киеве из-за прорыва трубы образовался 5-метровый фонтан 76
Проезд в общественном транспорте Киева может подорожать в два раза 105
В Киеве появилось первое в Украине smart-дерево 57
Активисты ликвидировали лагерь ромов на Лысой горе 239

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет города Киева на 2018 год, выделив дополнительно 1,2 миллиарда на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов.

«Остатки бюджетных средств на начало года составляют 3 миллиарда гривен. Еще 800 млн столица получит от таможенного эксперимента. И дополнительных 620 млн – от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Плюс государственные субвенции. Поэтому у Киева появилась возможность увеличить финансирование на те или иные отрасли и объекты», - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

За соответствующее решение проголосовали 74 депутата.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги