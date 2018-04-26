Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Вооруженные силы Украины заняли 8 место из 33 среди армий Европы по версии Global Firepower. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства».

По состоянию на 1 апреля 2018 года с начала боевых действий на Донбассе 554 бойца совершили самоубийство, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В четверг, 26 апреля, исполняется 32 года со дня Чернобыльской катастрофы – крупнейшей технологической аварии в истории ядерной энергетики.

С раннего утра 26 апреля проводятся тотальные обыски в Карасувбазаре (ныне - Белогорске) в оккупированном Крыму.

Во время визита в Чернобыльскую АЭС Президент Петр Порошенко сообщил, что на декабрь 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, а объект «Укрытие» будет превращен в экологически безопасную систему.

Группа из более 50 американских конгрессменов, среди которых представители обеих ведущих партий, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу за «финансируемый государством» антисемитизм.

Сотрудники прокуратуры совместно с полиций по материалам Департамента защиты экономики задержали во время получения неправомерной выгоды директора Государственного специализированного лесозащитного предприятия «Киевлесозащита».

Прокуратура Волынской области совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и САП задержала троих должностных лиц горсовета Луцка, в том числе – заместителя городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов США.

Дело в отношении заместителя городского головы Луцка Александра Рачкова будет расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура, задержанный накануне чиновник в настоящее время находится в больнице.