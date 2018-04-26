Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.
В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.
Вооруженные силы Украины заняли 8 место из 33 среди армий Европы по версии Global Firepower. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства».
По состоянию на 1 апреля 2018 года с начала боевых действий на Донбассе 554 бойца совершили самоубийство, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
В четверг, 26 апреля, исполняется 32 года со дня Чернобыльской катастрофы – крупнейшей технологической аварии в истории ядерной энергетики.
С раннего утра 26 апреля проводятся тотальные обыски в Карасувбазаре (ныне - Белогорске) в оккупированном Крыму.
Во время визита в Чернобыльскую АЭС Президент Петр Порошенко сообщил, что на декабрь 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, а объект «Укрытие» будет превращен в экологически безопасную систему.
Группа из более 50 американских конгрессменов, среди которых представители обеих ведущих партий, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу за «финансируемый государством» антисемитизм.
Сотрудники прокуратуры совместно с полиций по материалам Департамента защиты экономики задержали во время получения неправомерной выгоды директора Государственного специализированного лесозащитного предприятия «Киевлесозащита».
Прокуратура Волынской области совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и САП задержала троих должностных лиц горсовета Луцка, в том числе – заместителя городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов США.
Дело в отношении заместителя городского головы Луцка Александра Рачкова будет расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура, задержанный накануне чиновник в настоящее время находится в больнице.
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