В Умани Черкасской области зарегистрировано групповое заболевание с признаками кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы №3, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в течение 21-24 апреля в инфекционное отделение Уманской городской больницы №3 и Уманской центральной районной больницы были госпитализированы 9 детей с предварительным диагнозом: 5 детей - острый гастроэнтероколит 1 ребенок - острый энтероколит, 2 ребенка - пищевая токсикоинфекция 1 ребенок - ОРВИ, ацетонемический синдром, острый гастроэнтероколит. Один ребенок с 23 апреля находится на амбулаторном лечении в Уманской детской больнице, предварительный диагноз: острый энтерит.

Специалистами Уманского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области организовано проведение санитарно-эпидемиологического обследования общеобразовательной школы №3 в Умани, с отбором проб пищевых продуктов, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарных норм и правил. По результатам проверки составлено 2 протокола о правонарушениях в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и в сфере санитарного законодательства, руководству заведения направлено предписание по устранению выявленных нарушений. О групповом заболевании сообщено мэру Умани, отделу образования Уманского городского совета, Уманскому обособленному подразделению Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Уманскому районному отделу Управления ГосЧС в Черкасской области, Уманской местной прокуратуре.

В настоящее время проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Держпродспоживслужбы в Черкасской области.