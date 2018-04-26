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Принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция, которой признана оккупация Российской Федерацией части Донбасса, будет основой для международных исков и санкций против агрессора. Об этом заявил народный депутат Украины из фракции «Народный фронт», вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

Логвинский отметил, что принятая резолюция ПАСЕ устанавливает ответственность РФ за нарушение норм международного и национального права и признает, что украинский Донбасс оккупировала именно РФ, сообщает УНИАН.

«Именно Россия ответственна за вооруженный захват нашей территории, именно Россия ответственна за жизнь наших граждан на этой территории, за нарушение прав человека на территории, которую она фактически контролирует собственными марионетками», - отметил он.

По словам депутата, этот документ будет основой для международных исков и для использования при вводе новых и продлении предыдущих санкций.

Логвинский также напомнил, что в Украине 2 миллиона внутренне перемещенных лиц, потерявших свое имущество, и именно Россия должна возместить все убытки.

«Именно этот пункт (в резолюции ПАСЕ. - Ред.) и говорит: ответственность Российской Федерации, она должна была обеспечить права человека, она не позволила сделать это, поэтому она должна быть наказана и нести юридическую ответственность за эти действия», - подчеркнул вице-президент ПАСЕ.

Как ранее сообщал ForUm, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.
ForUm

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