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Суд Европейского Союза отказался отменять санкции против бывшего премьер-министра Украины при Януковиче Николая Азарова.

Решение опубликовано на сайте суда, сообщает «Европейская правда».

Азаров оспаривал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году.

Защита Азарова утверждала, что при введении санкций были нарушены фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование, а также что экс-премьер попал в список на основании ложного суждения.

Своим решением суд отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и приказал экс-премьеру возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

Напомним, в марте Евросоюз официально продлил еще на год санкции против экс-президента Виктора Януковича и еще 12 человек за злоупотребление государственными средствами.

В то же время ограничительные меры против двух человек – бывшего народного депутата-беглеца Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елены Лукаш – не продлены.

 
ForUm

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