В Германии на спецзаседании Комитета по окружающей среде, охране природы, строительству и ядерной безопасности Бундестага депутаты обсудили ситуацию с Чернобыльской АЭС в связи с 32-годовщиной аварии.

Основным докладчиком на заседании выступила председатель комитета Сильвия Коттинг-Уль, которая побывала в Киеве и Чернобыле 10-13 апреля, сообщает Укринформ.

«Что меня очень удручило, так это то, что компенсации пострадавшим, которые закреплены законом, не выплачиваются с 2014 года в определенных законом объемах», - упрекнула депутат украинские власти.

По ее данным, обеспечивается в последние годы лишь 14% необходимых выплат. Несмотря на обращения некоторых лиц в ЕСПЧ, проблема не решена.

Депутат отметила, что согласно закону, выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы предусмотрены в объеме 22% государственного бюджета, однако, признала она, в нынешней ситуации эта задача является для страны непосильной.

Удивление Коттинг-Уль, являющейся членом партии Зеленых в парламенте, вызывает то, что Украина остается приверженной идее развития атомной энергетики, которая составляет до 68% в энергетическом снабжении страны, а Европейская комиссия ее в этом серьезно поддерживает, предоставляя выгодные кредиты для повышения мер безопасности и продления срока службы станций, поощряя достройку двух блоков ХАЭС. Она сожалеет, что Киев не использует шанс извлечь уроки из той аварии и развивать возобновляемую энергетику, цели в рамках которой до 2020 года достигнуты не будут.

То, что происходит в Чернобыльской зоне сегодня, включая процветающий туризм, немецкий депутат охарактеризовала как попытки создать там «атомный диснейленд».

Она также проинформировала о планах строительства в Чернобыльской зоне хранилища отработанного ядерного топлива. В частности, о запланированном строительстве могильника для отходов малой и средней активности, а также промежуточного хранилища для высокоактивных отходов. Планов по созданию могильника для высокоактивных отходов, по ее данным, пока нет, Украина хочет до того ознакомиться с опытом Германии и скандинавских стран.

Коттинг-Уль, в отличие от украинских неправительственных организаций, приветствовала планы построить в Чернобыле солнечную электростанцию, для которого уже существует локальная инфраструктура, такая как линии передач и электрические пилоны.

Парламентский статс-секретарь Министерства окружающей среды Рита Шварцелюр-Зуттер высказала опасения в связи с продолжающимся довольно высоким выбросом радиации (до 2 тыс миллизиверт в час) в восточной части объекта «Укрытие», возведенного в конце 2016 года, что ограничивает работы на нем. Она подчеркнула, что защита здоровья людей должна быть высшим приоритетом. Шварцелюр-Зуттер проинформировала, что несмотря на «хороший прогресс» в работе над новым защитным чехлом, который был разработан для защиты поврежденного 4-го блока, все же есть задержки с его реализацией.

Чиновница также отметила, что финансирование работ в Чернобыле в настоящее время полностью обеспечено, в том числе и украинской стороной.