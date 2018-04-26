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Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом квартале 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%, - до 77,37 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта.

По данным Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривень, или на 4,1%, - до 2,054 триллиона гривень.

Отмечается, что в структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке, сообщает УНИАН.

По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.

Напомним, Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,3% - до 76,11 миллиарда долларов США по состоянию на 31 января.
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