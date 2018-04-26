Президент Петр Порошенко вручил государственные награды работникам Чернобыльской атомной электростанции и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС во время рабочей поездки на станцию. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Орденом «За мужество» III степени награждены старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» в 1983- 1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно).

Глава государства поздравил Ананенко, присутствовавшего на церемонии на ЧАЭС, и вручил ему награду.

Порошенко рассказал о подвиге этих трех героев-ликвидаторов.

«На пятый день после аварии возникла угроза так называемого парового взрыва. Активная зона реактора могла проплавить нижнюю защитную плиту конструкции реактора и бетонное перекрытие и попасть в заполненный холодной водой бассейн-барботер. Трудно даже представить, что бы произошло, если бы расплавленное ядро ​​реактора коснулось воды», - сказал Президент.

По его словам, тогда было принято решение очистить бассейн. «Три добровольца согласились на этот мужественный поступок, пусть он и стал последним в жизни каждого из трех героев. Несмотря на колоссальные риски, несмотря на экстремальные условия, операция прошла успешно – жизни тысяч людей были спасены», - подчеркнул Президент.

Порошенко добавил: «Поверить в это было настолько трудно, что людская молва сразу и похоронила всех трех героев в «плотно запаянных цинковых гробах». «Двое из трех смельчаков, слава Богу, живы», - сказал Президент.

Он отметил, что орден Валерию Беспалову, который не смог приехать по состоянию здоровья, будет вручен в ближайшее время.

Порошенко напомнил, что начальник смены станции Борис Баранов ушел из жизни в 2005 году и сегодня в мероприятиях участвует его внук Артур Макидон.

«Это – только одна история, одна из тех десятков, сотен историй, героических поступков, которые совершили ликвидаторы для того, чтобы спасти человечество. И каждый год 26 апреля мы возлагаем цветы и венки в память о героях-ликвидаторах, которые первыми бесстрашно бросились в бой с невидимой и малоизвестной угрозой человечеству», - отметил Порошенко.

Напомним, сегодня исполняется 32 года со дня Чернобыльской катастрофы – крупнейшей технологической аварии в истории ядерной энергетики.