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Адвокаты экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене не явятся на заседание 3 мая в районный суд.

Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, сообщает Укринформ.

«Что касается участия (в заседании 3 мая, - ред.), мы не имеем возможности присутствовать на заседании. Нами подавалось заявление об уважительности причин неявки, суд уведомлялся об этом за две недели до прошлого судебного заседания, поэтому у суда отсутствуют какие-либо основания пытаться нас заменить на государственного защитника», - сказал Сердюк.

Как сообщал ForUm, в заседании по делу о госизмене Януковича суд 19 апреля после допроса экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина и рассмотрения ходатайств защиты объявил о переходе к стадии судебных прений.

В то же время адвокаты Януковича выразили протест против такого решения суда и покинули зал судебных заседаний, таким образом сорвав начало проведения судебных дебатов. Судья Владислав Девятко тогда прервал выступление прокурора и объявил перерыв до 3 мая.

26 апреля Урядовий кур'єр опубликовал повестку, в которой суд Киева предложил Януковичу заменить адвокатов по делу о государственной измене.

 
ForUm

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