Участие членов организации «Вільні люди» в вооруженных разборках на Люстдорфской дороге в Одессе показывает, как под маской патриотов действуют обыкновенные бандиты и рейдеры. И только восстановление государством монополии на насилие прекратит этот криминальный беспредел, уверен блогер Евгений Василевский, сообщает «Корреспондент».

У сегодняшней Украины много общего с Украиной образца 1990 годов, считает блогер.

«Но есть и серьезные различия. С одной стороны, правоохранительная система, прежде всего, МВД, фактически разрушена. С другой стороны, бандиты сегодня действуют под маской «патриотов», прикрываясь патриотическими лозунгами и флагом Украины», — подчеркнул Василевский.

Именно так, уверен Василевский, действует организация «Вільні люди» под руководством депутата от «Народного фронта» Андрея Левуса, которая официально декларирует «защиту достижений Революции Достоинства» и прочие благородные цели.

«Перестрелка на Люстдорфской дороге в Одессе — только один из эпизодов деятельности организации «Вільні люди». Несколько лет Левусу удавалось зарабатывать — безнаказанность обеспечивала политическая «крыша» в лице «фронтовиков» Парубия, Авакова, Яценюка… Но после того, как «Народный фронт» выделял на уличные акции серьезные деньги, а организаторы приводили от силы две-три сотни человек, спонсоры окончательно отказались иметь дело с организацией «Вільні люди»», — отметил Василевский.

Блогер напомнил, что кроме всего прочего, Левус и «партия войны» несколько лет проводили акции против Виктора Медведчука и его «Украинского выбора» — митинги, сбор подписей в Раде за арест политика, черные пиар-кампании.

«Но об «Украинский выбор» организация Левуса обломала зубы. Не спасла и политическая «крыша» — Генпрокуратура и Нацполиция пытались саботировать расследование, но Медведчук через суд обязал их сделать Левуса фигурантом целого списка уголовных дел», — отметил эксперт.

Кроме того, своей деятельностью Левус и Ко добились прямо противоположного эффекта, считает Василевский — журнал «Корреспондент», например, назвал политика седьмым в списке самых влиятельных людей Украины, а такие СМИ, как ВВС, Deutsche Welle и Reuters становятся в очередь, чтобы записать интервью с политиком.

К началу 2000 годов, напомнил блогер, организованную преступность уничтожили две тенденции: часть бандитов погибла в результате «разборок», другую посадили, застрелили или вытеснили из страны правоохранители.

«В конце 1990-х — начале 2000-х Украинское государство восстановило монополию на насилие. Так будет и в этот раз. Когда украинская полиция и прокуратура восстановят правопорядок, таких, как Левус и Ко, заставят отвечать по закону», — уверен Василевский.