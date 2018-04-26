Украина сейчас находится очень близко от предоставления автокефалии православной церкви, но важно не допустить никаких провокаций и попыток сорвать этот процесс.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко во время круглого стола в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы находимся на достаточно близко подошли к тому, что этот Томос об автокефалии, грамота об автокефалии будет предоставлена, однако должен пройти еще целый ряд канонических процессов, поэтому остаемся очень бдительными и очень внимательными. Тем более, что очень важно здесь не допустить никаких провокаций, никаких попыток сорвать этот процесс, показать в невыгодном положении Украину, ее государственные, церковные или межцерковные отношения», - сказал Павленко.

В то же время он заверил, что государство в пределах полномочий всех его органов сделает все возможное для того, чтобы не допустить каких-либо попыток провоцировать, разжигать конфликты, пытаться спекулировать на вопросе автокефалии.

Вместе с тем, заместитель главы АП пообещал, что никогда не будет ставить вопрос о создании так называемой «государственной церкви» и обеспечит равное отношение ко всем церквям и религиозным организациям.

По его словам, предоставление Украинской православной церкви автокефалии поддерживают миллионы украинцев.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.