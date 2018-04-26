Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о коррупции в организации.

За резолюцию проголосовали 123 депутата, против – 9, воздержались 10 из 142 депутатов в зале, сообщает Укринформ.

В документе идет речь о трех бывших членах Ассамблеи, которые «занимались деятельностью коррупционного характера» и «серьезно нарушили Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи».

Также идет речь об использовании финансовых средств и осуществлении коррупционных действий, которые влияли на работу Ассамблеи относительно Азербайджана, и называются имена бывших членов ПАСЕ, принимавших участие в лоббистских действиях в Ассамблее, с нарушением Кодекса поведения.

Напомним, в ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ.