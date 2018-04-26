На майских праздниках для обеспечения общественной безопасности на улицах Одессы будут работать более 2 тыс. стражей порядка, среди которых 500 военнослужащих Нацгвардии. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД Украины.

«Перед подразделениями системы МВД Одесской области стоит важная задача - обязательно провести предупредительную работу и ряд превентивных мер перед годовщиной трагических событий 2 мая. Планируются встречи с лидерами общественных организаций. Наша цель - предотвратить провокации и попыткой расшатать ситуацию», - сказал Яровой.

Первый заместитель министра отметил, что события на востоке государства привели к увеличению незаконного оборота оружия.

«В Одессе будут действовать фильтрационные мероприятия, нравится это кому-то или нет. Это все, чтобы не допустить провокаций среди населения и обеспечить общественную безопасность. Из-за событий на востоке Украины увеличился оборот оружия, и мы не можем допустить каких случаев ее использования. Все помнят события перед Верховной Радой, когда от взрыва гранаты погибли четыре военнослужащих Нацгвардии. Больше такое не может повториться», - отметил Яровой.

Он напомнил, что на период майских выходных на улицах города будут работать более 2 тыс. стражей порядка, среди которых 500 военнослужащих Нацгвардии. На усиленный режим работы переходят специалисты ГосЧС. Также усилена охрана государственной границы и пунктов пропуска в Одесской области. Сейчас уже проведены расчеты сил ГПСУ и налажено взаимодействие с другими подразделениями.

«Подразделения МВД понимают те задачи и вызовы, которые перед нами стоят. Правоохранители сделают все, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок 2 и 9 мая. Мы имеем полное понимание и поддержку со стороны СБУ. Также в Главном управлении Нацполиции будет действовать ситуационный штаб. Конечно, к работе будут привлечены антиконфликтные группы и подразделения оперативно-тактического реагирования», - сказал Яровой.

Первый заместитель министра отметил, что жители Одессы и гости города должны получать обновленную информацию об ограничении движения.

Напомним, к планированию мероприятий по обеспечению общественной безопасности в Одессе присоединятся специалисты из Консультативного миссии Европейского Союза