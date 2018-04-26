Противоречия между Украиной и Венгрией из-за языкового вопроса должны решаться на уровне двух стран.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне заседания в пятницу глав МИД стран НАТО, сообщает Укринформ.

«Мы не смогли собрать комиссию НАТО-Украина на уровне министров, потому что Венгрия заблокировала это из-за несогласия с украинским языковым законом. Это дело Украины и Венгрии решать противоречия относительно прав национальных меньшинств», - заявил глава Альянса.

Он выразил надежду, что эти противоречия между сторонами будут улажены как можно скорее.

Столтенберг подчеркнул, что Украина является важным партнером НАТО, и Альянс предоставляет мощную политическую и практическую поддержку Киеву в условиях аннексии Крыма агрессивной Россией и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.