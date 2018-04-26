Председатель Ужгородского горрайонного суда Виктор Данко обнаружил факт проникновения неизвестных лиц в здание суда. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Просмотрев видео с камер внутреннего наблюдения, оснащенных функцией ночного видения, удалось установить следующее. В нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках, зашли в помещение учреждения. По ходу следования неизвестных в кабинет председателя суда, последние закрывали камеры видеонаблюдения специальным механизмом», - говорится в сообщении.

В суде предполагают, что проникновение лиц произошло по предварительному сговору с нацгвардейцами, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны суда. К слову, следов взлома не обнаружено.

Сразу после установления факта пребывания посторонних лиц в здания, глава суда Данко обратился к правоохранителям. Следственно-оперативная группа обнаружила в рабочем кабинете судьи техническое устройство негласного получения информации – «прослушку». Последний был вмонтирован в розетку.

Более того, в кабинете Данко, находятся материалы судебных дел, в том числе и содержащих секретную информацию и частные данные участников дела. Факт проникновения чреват утечки указанных сведений.