Подкуп избирателей является ключевой проблемой на выборах в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля, сообщает Комитет избирателей Украины.

«Наблюдатели КИУ зафиксировали использование технологий косвенного и прямого подкупа в большинстве общин. Среди других проблем избирательной кампании – факты давления на кандидатов и проблемы в работе избирательных комиссий», - отмечается в сообщении.

Попытки организации подкупа избирателей могли иметь место в Килийской ОТО в Одесской области. Так местное интернет-издание «Думская.нет» распространило видеоматериалы, в которых приведены доказательства нарушения действующего законодательства путем организации сети подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов от ВО «Батькивщина».

Полиция изучает факты по организации подкупа в Торчинской ОТР на Волыни. По данным наблюдателей КИУ, жителям сел Кошев, Садов, Горзвин и Белосток от имени «Аграрной партии» накануне выборов раздавали цыплят и комбикорм. По информации местных СМИ в Кошеве каждая третья семья получила по 15 цыплят и килограмм комбикорма. Раздача сопровождалась избирательной агитацией.

В Торчинской ОТГ также зафиксированы признаки использования технологии подкупа избирателей со стороны Радикальной партии Олега Ляшко. Так, накануне выборов представители РПЛ раздавали местным жителям пакеты со сладостями. Информация об этом отображена на официальном сайте Волынской территориальной организации РПЛ.

«Технологию «партийные конфеты» формально очень сложно доказать как нарушение действующего законодательства. Поскольку партия могла скрыть их за партийной оберткой, стоимость которой не превышает допустимой нормы закона (5 процентов размера минимальной заработной платы). Однако по содержанию такие действия имеют признаки технологии подкупа», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также по данным наблюдателей КИУ в селах Запорожской области зафиксировано несколько фактов бесплатной раздачи от имени кандидатов дров для сельских жителей, что может иметь признаки подкупа избирателей.

Кроме того, в течение избирательного процесса имели место ряд сообщений со стороны политических сил о давлении на их кандидатов со стороны заинтересованных лиц. В частности, ВО «Батькивщина» заявила об угрозах в адрес кандидатов со стороны председателя Нововодолажской РГА Харьковской области, а также давлении на членов избирательных комиссий с стороны председателя Килийского городского райсовета. О давлении на кандидатов со стороны местных администраций также заявила партия «УКРОП». Учитывая это, КИУ призывает политические силы, кроме публичных заявлений, оперативно предоставлять соответствующие факты для проверки правоохранительными органами.

Традиционной проблемой на выборах остается политизированность и низкое качество работы избирательных комиссий. Так, наблюдатели КИУ сообщали об угрозе срыва выборов в Черновицкой области (Заставненская ОТО) из-за фактически заблокированной работы городской комиссии. Накануне выборов был изменен председатель комиссии (представитель БПП) и зафиксировано несвоевременное выполнение ряда требований закона о местных выборах, в частности, регистрации кандидатов.

В воскресенье, 29 апреля, выборы состоятся в 40 объединенных общинах. По предварительным подсчетам в них смогут принять участие более 260 тысяч человек.