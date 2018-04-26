Суд Киева выпустил под залог задержанного чешского экс-полицейского Лудека Вокала.
Об этом Чешскому радио сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Ирена Валентова.
По ее словам, согласно решению суда подозреваемый был выпущен под залог в размере примерно 4500 евро.
«Чех, находящегося под подозрением, в течение двух месяцев не должен покидать Украину и должен являться для проведения следственных действий», - отметила Валентова.
Пресс-секретарь МИД Чехии добавила, что у него был собственный адвокат, обеспечить которого помогло посольство.
В понедельник, 23 апреля, в Украине задержали бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала. Отмечалось, что причиной задержания стало незаконное использование технических средств.
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