Суд Киева выпустил под залог задержанного чешского экс-полицейского Лудека Вокала.

Об этом Чешскому радио сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Ирена Валентова.

По ее словам, согласно решению суда подозреваемый был выпущен под залог в размере примерно 4500 евро.

«Чех, находящегося под подозрением, в течение двух месяцев не должен покидать Украину и должен являться для проведения следственных действий», - отметила Валентова.

Пресс-секретарь МИД Чехии добавила, что у него был собственный адвокат, обеспечить которого помогло посольство.

В понедельник, 23 апреля, в Украине задержали бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала. Отмечалось, что причиной задержания стало незаконное использование технических средств.