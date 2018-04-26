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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб совершить провокации на майские праздники путем использования запрещенных социальных сетей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы в марте и апреле прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций. По заданию и финансированию кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий», - говорится в сообщении.

«Благодаря действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядкам и дискредитацию страны на международной арене как демократического и европейского государства», - резюмировали в ведомстве.

 

 
ForUm

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