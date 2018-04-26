Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворгян отправился в Россию. 26 апреля из ереванского аэропорта Звартноц он вылетел в Москву.

Геворгян не ответил на вопрос о том, с какой целью он едет в Москву. Он выезжал через зал, предназначенный для официальных делегаций, сообщает Радио Свобода.

Накануне в Ереване возобновились акции протеста.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Николом Пашинян властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

Политическая сила также заявила, что устранит с должности своего руководителя Сержа Саргсяна, который остается во главе правящей партии после отставки с поста премьер-министра Армении.

Заявление Республиканской партии появилась после того, как ее члены встретились с Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, чтобы обсудить политический кризис. В сообщении говорится, что Саргсян призвал депутатов от правящей партии сделать приоритетом «стабильность и безопасность страны».

25 апреля оппозиционный лидер Пашинян провел еще один большой митинг в Ереване. Участники требовали, чтобы парламент назначил Пашиняна временным премьер-министром и объявил досрочные выборы. «Мы требуем безоговорочной капитуляции Республиканской партии перед народом», - заявил Пашинян, выступая перед тысячами сторонников.

В то же время он сказал, что 25 апреля встречался с официальными представителями России, которые заверили его, что Москва не вмешивается во внутренние дела Армении.

23 апреля Серж Саргсян, назначенный на должность премьер-министра Армении 17 апреля, объявил о своей отставке. В Ереване и других городах страны с 13 апреля проходили массовые акции протеста против назначения его премьер-министром.

Саргсян был президентом Армении 10 лет. После конституционной реформы 2015 полномочия премьера расширились.