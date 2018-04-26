также в разделеМир
И.о. вице-премьера Армении поехал в Москву 9
В Индии поезд протаранил школьный автобус: погибли 13 детей 22
В Венгрии сформировано новое правительство, Сийярто сохранил кресло 45
СМИ: Высланные из США российские дипломаты готовили «второй Солсбери» 84
В Армении распалась коалиция, лидера протестов выдвинули в премьеры 135
Датскому изобретателю дали пожизненное за убийство журналистки на подлодке 31
В Армении и.о. министра подал в отставку и присоединился к протестующим 54
В РФ одного из разработчиков «Новичка» сбила машина 169
В Армении возобновились акции протеста 84
Лидер армянской оппозиции снова собирает митинг 92
В США разбился истребитель 57
Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и порядочным 55
The Guardian: Запад нашел способ обойти вето РФ в Совбезе ООН 421
Ягланда ужасает возможность исключения РФ из Совета Европы 80
Лукашенко на фоне событий в Армении отказался от идеи менять Конституцию 58
Смоленская трагедия: Туск рассказал суду о встрече с Путиным 89
В Ереване скончался участник митинга 80
США поставили Дерипаске условие снятия санкций с «Русала» 68

В Германии упразднили престижную музыкальную премию Echo («Эхо») после скандала  с присуждением награды рэпперскому дуэту, в стихах которого прозвучали строчки, признанные антисемитскими. Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о дуэте Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фарида Банго, получивших приз в номинации «Лучший хип-хоп альбом», в котором есть несколько отсылок к Холокосту и находившимся в концлагерях заключенным.

Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитских настроений, и поскольку репутации этого бренда нанесен столь серьезный ущерб, необходимо все начать сначала.

Решение отдать приз альбому Kollegah и Бонго «JBG3» («Молодой, жестокий, красивый3») привело к тому, что многие музыканты один за другим стали в знак протеста сдавать свои награды Echo.

В одном из треков этого альбома, «0815», есть такие строчки: «Мое тело более рельефно, чем у заключенных Освенцима». В другом месте есть такие слова: «Я творю еще один Холокост, с «молотовым» иду».

Проживающий в Берлине всемирно известный израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм заявил, что возвращает свои призы в знак протеста против этих рэперских строк, которые он осудил как «явственно антисемитские, женоненавистнические, гомофобные и попирающие человеческое достоинство».

Рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген сказал, что отдаст назад семь своих призов Echo, которые он собрал за долгие годы.

Также призы вернули немецкий пианист Игорь Левит и известный художник, музыкант и музыкальный продюсер Клаус Форман, создавший обложку альбома «Битлз» Revolver.

Обращенный в магометанство Kollegah уже извинился за слова об Освенциме, сказав во время вручения премии, что не хотел разжигать политические дебаты. «Мы здесь, чтобы побалдеть», - сказал он.

 ремия Echo присуждалась с 1992 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги