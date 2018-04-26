В Германии упразднили престижную музыкальную премию Echo («Эхо») после скандала с присуждением награды рэпперскому дуэту, в стихах которого прозвучали строчки, признанные антисемитскими. Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о дуэте Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фарида Банго, получивших приз в номинации «Лучший хип-хоп альбом», в котором есть несколько отсылок к Холокосту и находившимся в концлагерях заключенным.

Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитских настроений, и поскольку репутации этого бренда нанесен столь серьезный ущерб, необходимо все начать сначала.

Решение отдать приз альбому Kollegah и Бонго «JBG3» («Молодой, жестокий, красивый3») привело к тому, что многие музыканты один за другим стали в знак протеста сдавать свои награды Echo.

В одном из треков этого альбома, «0815», есть такие строчки: «Мое тело более рельефно, чем у заключенных Освенцима». В другом месте есть такие слова: «Я творю еще один Холокост, с «молотовым» иду».

Проживающий в Берлине всемирно известный израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм заявил, что возвращает свои призы в знак протеста против этих рэперских строк, которые он осудил как «явственно антисемитские, женоненавистнические, гомофобные и попирающие человеческое достоинство».

Рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген сказал, что отдаст назад семь своих призов Echo, которые он собрал за долгие годы.

Также призы вернули немецкий пианист Игорь Левит и известный художник, музыкант и музыкальный продюсер Клаус Форман, создавший обложку альбома «Битлз» Revolver.

Обращенный в магометанство Kollegah уже извинился за слова об Освенциме, сказав во время вручения премии, что не хотел разжигать политические дебаты. «Мы здесь, чтобы побалдеть», - сказал он.

ремия Echo присуждалась с 1992 года.