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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, специализировавшуюся на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории  страны.

По данным СБУ, двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. «Товар» дельцы получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в Интернете.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

 
ForUm

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