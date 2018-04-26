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Руководство государства почтило подвиг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.  

«Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей.

И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», - говорится в Facebook Президента Петра Порошенко.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Чернобыльская катастрофа повлияла на миллионы наших соотечественников, привела к тяжелым экологическим, социально-экономическим и медицинским последствий не только для Украины, но и для Европы в целом.  

«Прошли десятилетия, но время не стерло в памяти миллионов людей подвиг военнослужащих, пожарных, строителей, энергетиков-атомщиков, инженеров-конструкторов, тысяч добровольцев. Герои-ликвидаторы, которые добровольно пошли на смерть в мирное время, стали символом мужества и жертвенности во имя сохранения нынешнего и грядущих поколений», - говорится в его обращении.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что авария на ЧАЭС сломала жизни миллионов людей.

Напомним, сегодня исполняется 32 года со дня Чернобыльской катастрофы – крупнейшей технологической аварии в истории ядерной энергетики.
ForUm

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