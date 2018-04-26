Правоохранители раскрыли резонансное убийство бизнесмена, которое произошло в центре Киева 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Следователи проведены все необходимые первоочередные следственно-розыскные действия, которые позволили установить личность злоумышленника и задержать его.

Им оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Установлено, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи.

В настоящее время прокурором местной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал ForUm, 6 марта в одном из дворов по ул. Лютеранской на Печерске неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине.

Погибший – директор предприятия «AQ Пластик» Сергей Захарчук.