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Одесский городской голова Геннадий Труханов назвал враньем статью британских журналистов об имеющемся у него жилье в Лондоне.

В ходе брифинга после сессии мэр напомнил, что его и «раньше обвиняли», например, в наличии второго гражданства, но «информация не подтвердилась», пишет Думская.

«Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают. На протяжении уже длительного времени возникают очень громкие обвинения в мой адрес, которые в итоге ничем не подтверждаются. Всплывает такое перед выборами, сессией. Печально за журналистов, которые это делают», — заявил он.

Напомним, ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовало расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде и обладал значительными долями в четырех офшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет эту информацию.

В Украине правоохранители подозревают Труханова в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
ForUm

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