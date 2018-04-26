Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещает провести расследование событий на Лысой горе в Киеве и наказать виновных.

«Недопустимо, чтобы в современной Украине в XXI веке исключительно из-за предвзятого отношения к асоциальному образу жизни, который ведут отдельные представители одной этнической группы наших граждан, их дискриминировали, запугивали и преследовали», - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

«Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности – это средневековое варварство. Оно не подходит современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Нацполиция не разделяет граждан по этническому признаку, когда следит за публичным порядком и борется с преступностью. Для нас все они сугубо – или граждане Украины или иностранцы или лица без гражданства. Различные преступления и правонарушения совершают представители разных национальностей и этнических групп, и все они равны перед украинским законом. События в лесопарковой зоне на Лысой горе в Киеве 21 апреля будут расследованы полицией, виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», - заявил Аваков.

Как сообщал ForUm, 21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).