Рэкет, наркотики, разбои, сутенерство и политическая коррупция… Чем еще, кроме пленок, запомнился украинцам Александр Онищенко – один из самых одиозных украинских политиков и автор самых откровенных политических воспоминаний, но что скрывает Александр Раджабович Кадыров (Онищенко) о своей другой – неполитической жизни?

Саша Кадыров один из немногих депутатов, о котором ничего хорошего сказать нельзя. Даже банальный поиск в Google выдает о нем больше компромата, чем реальных дел. Он интригами пытается удержаться в украинской политике, иначе ему грозит тюрьма. «Онищенко – это человек беспринципный, который кого угодно и что угодно продаст и предаст, клейма на нем негде ставить», – написал украинский журналист Юрий Бутусов. Что за человек, которого обвиняют в нанесении ущерба Украине в размере 1,6 млрд долларов.

Сын палача Ислама Каримова

Отец Александра Онищенко – Раджаб Кадыров, генерал-майор, бывший замминистра МВД Узбекистана, начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана. В настоящее время вместе с другими сотрудниками спецотдела ГУИН скрываются в Украине. Против них со стороны Службы национальной безопасности Узбекистана и Генеральной прокуратуры Узбекистана возбуждены уголовные дела.

Раджаб Кадыров считается архитектором колонии Жаслык, вдохновителем пыток, убийств и «ломок» в колониях и тюрьмах современного Узбекистана. По инициативе Раджаба Кадырова на месте бывшего химического и бактериологического склада была построена печально известная Жаслыкская колония. В Жаслыке существует еще одна секретная «зона 71», предназначенная для уничтожения особо опасных для государства лиц. Точно такая же таинственная зона называемая «буром» существует и при КИН 64/48 Зарафшан. В этих урановых рудниках «бурах» Кадыров заставлял работать, а затем уничтожал неугодных государству людей. «За «ломки» в тюрьмах и превращения их в «красные зоны» влиятельными «ворами в законе» Раджаб Кадыров приговорен к смерти, его приказано найти хоть из-под земли и привести приговор к исполнению», – пишет Сурат Икрамов, председатель Инициативной Группы Независимых Правозащитников Узбекистана.

Агент ФСБ

Александр Кадыров окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР (в среде офицеров назывался с непристойным оттенком ХУИ (Харьковский университет интендантов) с углубленным знанием английского и немецкого языков. Это училище готовило как тыловиков, так и пограничников, которые на то время входили в структуру КГБ СССР, а затем ФСБ. После окончания сразу уехал служить в Западные группировки. «Стал советским солдатом и прошел обучение на немецком языке в ГРУ», – признается Кадыров-Онищенко немецкому изданию Die Welt. Тогда же в составе группы Советских войск в Германии служил Владимир Путин, с которым там состоялось знакомство. Впоследствии связи с самой могущественной спецслужбой ФСБ помогали ему продвигаться в иерархии «Бандитского Киева». Отсюда паспорт РФ и «благословение» на работу с газом.

Бригадный по кличке «Татарин»

В начале 90-х Александр Кадыров носил фамилию отца и был «бригадным» в одной из самых крупных и жестоких в Украине организованных преступных групп авторитета «Киселя» (впоследствии Владимир Кисель стал депутатом райсовета Московского р-на Киева, а в 2009-м погиб в автокатастрофе). В списках банды «бригадный» Кадыров значился под №34 под кличкой «Татарин». Банда включала 10 областных региональных отделений и насчитывала более 500 человек

Будучи мастером спорта по боксу, Кадыров занимался сбором рэкетирских «налогов» с киевских предпринимателей. Одним из «его» объектов был вещевой и продовольственный столичный Владимирский рынок. Тогда он даже получил три года условно. «Я лично как руководитель криминальной разведки принимал участие в разработке его группировок», – рассказал Валерий Кур, экс-начальник УБОП УМВД Украины, программе «Гроши» на канале 1+1.

Рэкет был не единственной сферой Кадырова в банде Киселя. Благодаря высокопоставленному отцу из Ферганской долины (Узбекистан) были налажены поставки наркотиков из Средней Азии сначала в Украину, а затем и в ЕС. Наркотики стали базой для знакомства с политической элитой Украины, которая впоследствии благодаря компромату помогла ему легализироваться в украинской политике. Для собственного «отбеливания» в конце 90-х Кадыров взял фамилию матери – Онищенко.

Секс-работорговец. Создатель борделей для VIP-персон

Сводничество, конкурс красавиц и создание эскорт-услуг для миллионеров из США и Европы. Кадыров – владелец конкурса «Мисс Украина». И он пользуется этим: вокруг него постоянно крутятся девушки модельной внешности. Последних он охотно предоставлял как американским, так и европейским политикам. Сам он встречался с украинской моделью Снежаной Онопко. На декабрь 2009 года у Онопко и Кадырова была назначена свадьба, которая так и не состоялась. Пара разошлась в начале 2010 года. Женой Кадырова была Ксения Кузьменко, которая ушла к Денису Бассу из молодой команды Черновецкого. Новая жена – бронзовый призер Олимпиады-2016 гимнастка Анна Ризатдинова.

По данным милицейского досье, Онищенко-Кадыров стал организатором конкурсов красоты, откуда «забирал под свое крыло» девушек. В итоге, по данным правоохранительных органов, услугами моделей Кадырова пользовались как представители отечественного истеблишмента, так и многие влиятельные заграничные политики и бизнесмены, что позволило Кадырову обзавестись серьезными связями, в т.ч. с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

В 2010 году в отношении Александра Кадырова-Онищенко и еще двух лиц было возбуждено уголовное дело за №2010-10-31047 по ст.303 ч.2 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). В деле также фигурировал шоумен Валид Арфуш. Речь шла о том, что «Кадыров и Арфуш занимаются торговлей людьми (девушками) с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории РФ, Казахстана, ОАЭ». «Александр Онищенко (Кадыров) и Валид Арфуш поставляли проституток сыну Каддафи. Жена Сейфа-аль-Ислама, любимого сына диктатора Ливии Муаммара Каддафи, утверждает: для оргий Каддафи-младшему его киевские друзья поставляли участниц всеукраинских конкурсов красоты», – неоднократно писали СМИ. Ливийскими нефтедолларами спонсировались несколько украинских конкурсов красоты, ими были оплачены и первые предвыборные кампании Кадыров. Свою политическую карьеру он начал в Партии регионов. Кадыров до сих пор поддерживает связи с Партией регионов. В Испании, где сейчас Кадыров скрывается от правосудия, он часто встречается с Юрием Колобовым, министром финансов при режиме Виктора Януковича.

Крестный отец политкоррупции в Украине

Покончив с преступным прошлым, Кадыров не гнушается радикальными методами в достижении высоких политических целей. На выборах в 2014 году в одномандатном округе №93 в Киевской области в Верховную Раду против конкурента Константина Брыля Кадыров действует в стиле 90-х, запугивая его жену. «Он вышел из машины, схватил, начал меня душить, выкручивать руку», – рассказала жена экс-кандидата в депутаты. Когда женщина с водителем стали преследовать авто обидчиков, путь им преградили два джипа с номерами ВР. «Данные автомобили по информации, которой мы располагаем, относятся к автопарку господина Кадырова. Ездят в его охране», – пояснил адвокат Олег Вдовичен каналу 1+1.

В декабре 2014 года Александр Кадыров выкупил пост министра экологии и природных ресурсов Украины Игорю Шевченко по политической квоте Юлии Тимошенко.

В 2016 году в интервью британскому изданию The Independent Кадыров заявил, что потратил $30 млн на дискредитацию Арсения Яценюка. «Медийная антикампания продолжалась 10 месяцев и ежемесячно на нее тратили $3 млн.

Компании Кадырова регулярно выигрывали тендеры в государственной компании «Центрэнерго» на поставку газа, часть средств шла на дискредитацию политиков в СМИ и покупку голосов в Верховной Раде.

Народный депутат от «Воли народа» Александр Кадыров (Онищенко) создал в 2013-2016 годах преступную организацию, которая незаконно завладела государственными средствами, полученными от реализации природного газа. Кадыров-Онищенко, который был бенефициаром «Карпаты Надра Инвест», Надра Геоцентре, ХАС, перепродавая газ государственный, умышленно занижал стоимость газа в целом на 1,613 млрд грн, а потом еще и перевел их в наличные. По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд – это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд грн – это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами.

В сентябре 2016 года Александр Кадыров участвовал в переговорах о покупке канала «112 Украина», чтобы иметь свой голос и влияние в СМИ, но сделка не состоялась. Зато Кадыров стал «частым гостем» на ресурсе strana.ua, основанном Игорем Гужвой (ранее главред «Вестей» Александра Клименко и «Сегодня» Рината Ахметова). Помощница по книге Кадырова – замглавреда strana.ua Светлана Крюкова также писала мемуары Геннадию Корбану и частый гость в доме Игоря Коломойского.

Глаз за глаз, долг за долг?

В 2013 году Кадыров купил у нынешнего нардепа Вадима Рабиновича («Оппозиционный блок») и партнера Евгения Мураева по каналу NewsOne – киевский футбольный клуб «Арсенал». Покупка обошлась Онищенко в 20 миллионов долларов. Вскоре команда прекратила свое существование и обанкротилась. Кадыров обвинил Рабиновича в доведении команды до банкротства и требовал вернуть деньги. Долги пришлось отдавать каналу NewsOne посредством предоставления эфира. Сегодня канал является основным транслятором голоса «пленок Онищенко» и искусственно раскручивает сфабрикованное против президента дело. Тему подхватил Игорь Коломойский и его медиа-группа «1+1». Коломойский финансирует политическое шоу «Украинский формат» и с радостью ретранслирует антипрезидентский контент NewsOne.

Связи Раджаба Кадырова в Средней Азии позволили наладить и контролировать поставки природного газа из Средней Азии в Украину. В Украине защитой «газовых» схем занимался Николай Рудьковский. В знак благодарности Александр Кадыров занимался «силовыми» решениями проблем Николая Рудьковского. Самым известным случаем стало похищение генерального директора крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского. Последний обвинил в организации похищения и покушения на убийство Рудьковского. Это тот самый Рудьковский, которого СБУ обвиняла в «организации и изготовлении фальшивых аудио- и видеозаписей с голосами Президента Украины и других должностных лиц». Генпрокурор Михаил Потебенько заявлял, что у Рудьковского нашли лабораторию, адаптированную для изготовления аудиофальшивок. Заместитель Генпрокурора Алексей Баганец говорил, что в компьютере Рудьковского во время обыска были изъяты файлы «с одинаковыми названиями и одинаковым содержанием, но разные по размерам, что может свидетельствовать о фальсификации». Баганец также сообщал, что во время обыска был изъят компакт-диск, на котором есть записи разных голосов и, в частности, два похожих на голоса лиц, фигурирующих в кассетном скандале. В узких кругах именно Рудьковскому приписывают идею создания «пленок Онищенко», которых кроме их креатора никто не видел и не проводил официальной экспертизы аутентичности независимыми агентствами и международными правоохранительными органами. Пока же это больше похоже на талант-шоу коррупционера-наездника.

Кадыров Александр Раджабович (ныне Онищенко Александр Романович)

Дата рождения : 31.03.1969

Место рождения - Страна : РОССИЯ

Место рождения - Город : МАТВЕЕВ КУРГАН

Код ДРФО : 2529210098

01015, Украина, Киев, переулок Редутный, 10А

Приводим сканы с указанием уголовных производств, по которым проходил Онищенко:

Нам удалось провести уникальное расследование, когда Александру Онищенко, тогда еще по паспорту 22-летнему Александру Кадырову. Главным источником нашего расследования стала обычная, тогда еще советская газета «Вечерний Киев» №182 от 23 сентября 1991 года.

Конкретно у этого номера главной коммунальной газеты Киева с тиражом, превышающим полмиллиона экземпляров, очень интересная история. Номер газеты «странным образом» отсутствует во всех ведущих библиотеках столицы – от Вернадки до парламентской. Делать запросы во все районные архивы киевских библиотек мы не стали, но есть большое подозрение, что этого номера нет и там. Почему? Потому что еще в 1991 году кто-то сделал так, чтобы этот тираж был практически уничтожен. Но все же кое-что осталось и этого нам хватило, чтобы начать свое расследование.

Именно в этом номере размещено расследование журналистки Людмилы Васильевой «Киевские дети «крестного отца», которое практически полностью посвящено главе банды молодых отморозков, истязающих коммерсантов Владимирского рынка. Главой банды был наш герой – Сашка Кадыров. Вряд ли Васильева имела машину времени и знала, в кого вырастет 22-летний Кадыров-Онищенко. Точно также вряд ли журналистка имела какие-то корыстные мотивы, делая наезд на никому неизвестного юного паренька. Напротив, журналистка, а также депутат Московского райсовета (сейчас Голосеевский) Василий Боденко, помогавший ей в расследовании материала, подверглись психологическому воздействию после выхода статьи в газете.

Нам же публикация этого архивного материала помогла выйти на людей, знавших лично Онищенко в его юные годы. Среди них, как бывшие рэкетиры, так и его жертвы.

Из мажоров

Итак, на дворе 1990 год, и перед нами наш герой – Александр Раджабович Кадыров 1969 года рождения. Занимается боксом и вообще крепко сбитый паренек. Родился в Ростовской области. Студент Киевского автодорожного института. И вот здесь, кстати, первая интересная нестыковка в официальной биографии Онищенко. В «Википедии» отмечается, что Онищенко в 1990 году закончил Харьковское военное училище тыла. Но в пояснительной записке следователю МВД Киева Игорю Щербакову, которою написал сам Кадыров в том же 1990 году, он обозначал себя как студент 2-го курса КАДИ. Выходит, Кадыров или не окончил харьковский вуз МВД, или вообще там никогда не учился.

Но все же главный актив Кадырова-Онищенко в его молодости – это батя, занимавший запредельно высокую должность в МВД республики. Раджаб Кадыров также персона очень засекречена в открытых доступах СМИ. Общеизвестна его высокая должность в структурах МВД Узбекистана. Но до Узбекистана Кадыров-старший сначала был начальником СИЗО УВС по Киевской области, а затем поднялся до должности начальника следственных изоляторов и тюрем МВД УССР. Именно на этой должности Раджаб Кадыров пребывал в 1990 году, во время первых арестов своего сына.

Таким образом, молодого Кадырова-Онищенко можно смело называть представителем «золотой молодежи». В 22 года своя квартира, своя машина (и это в Советском Союзе), учеба во вполне годном вузе, и в целом, перспектива безоблачного будущего. И отталкиваясь от этого «стартового капитала» еще больше поражает, что молодой Онищенко стал выбивать из бабушек на Владимирском рынке дань за возможность вести торговлю. Такса для всех была 10 рублей в день или 150 рублей в месяц. Тех кто не платил, Кадыров со своими подельниками прямо на месте жестко избивал. Попадали в замес и иностранцы, в частности поляки, приезжавшие в Киев со своим товаром.

И вот летом 1990 года Кадырова первый раз задерживает милиция за вымогательство. Ему как раз передают меченые деньги, а в машине и вовсе находят пистолет итальянского производства. Статьи не просто уголовные, а конкретно залетные. Но папа «решает» и Кадырова отпускают.

В тот же месяц депутат Московского райсовета Василий Боденко, который курировал Владимирский рынок как член комиссии по вопросам торговли райисполкома, и помогавший прокуратуре ловить банду Кадырова, обращается в МВД с заявлением. Боденко утверждает, что кадыровцы угрожают ему физической расправой, а его несовершеннолетней дочери Елене групповым изнасилованием. Но в МВД заявление не принимают, считая его «бездоказательным».

Как регулярно отмазывали Кадырова, можно посмотреть на примере другого показания, коммерсантки того же Владимирского рынка Александры Бужко.«Следователь сказал, что я сама во всем виноватая. Он дал мне понять, что я буду нести наказание. И под диктовку я написала повторное заявление, в котором отказываюсь от первого». Дальше Заявление пошло в руки старшего уполномоченного Владимира Шило, который вызвал отца Кадырова и отпустил с ним сына, отдав все вещи, кроме пистолета.

Путь к успеху

Можно, конечно, предположить, что Кадыров-Онищенко, имея такое мощное покровительство в лице своего отца, криминалом начал заниматься из каких-то романтических соображений. Хотя проломить голову 62-летней женщине (один из эпизодов криминального дела против Кадыров-Онищенко) только за то, что она просрочила платеж вымогателям – это та еще «романтика». Но и сами подельники Кадырова рассказывают, что юный Саша был очень жадный на деньги.

Одного из них мы не без труда разыскали. Сергей, бывший курсант Киевского высшего инженерного училища, отчислен после «работы» с Кадыровым. Две судимости. Огнестрельное ранение. Сейчас говорит, что завязал с криминалом и скромно работает продавцом на киевском радиорынке. «Он был тем еще жлобом. Постоянно кидал ребят на деньги. Давал нам в день 15-20 рублей, остальное оставлял себе. Дань всегда сам пытался собирать, даже когда мы начали работать на Деда. На редкость жадная скотина», – рассказывает буквально сквозь зубы Сергей.

Да, но кто такой Дед, о котором упоминает бывший подельник Кадырова? Дед, он же Кисель, он же Карп – лидер крупной киевской ОПГ. Владимир Карпович Кисель, мастер спорта по вольной борьбе. С него началась первая волна легализации криминального капитала в 90-е. Многих политиков и бизнесменов, в том числе и действующих, Кисель поставил на ноги. Кадыров-Онищенко, к слову, один из них. Обратимся к пояснительной записке Кадырова все тому же следователю Щербакову написанную в 1990 году: «Охранять» поляков мы начали в начале июня. В конце июля столкнулись с рэкетирами из группы Киселя. Они хотели взять деньги с поляков, но мы заступились за них и «киселевских» побили. Нас было пятеро. Олег, Сергей из танкового училища, я, Антон Н. из 67-й спортроты и «Десантник». Через два дня после драки ко мне подошел Саша («Усатый») из бригады Киселя и предложил, чтобы мы постоянно охраняли тех, кто торгует вещами и платит «дань» лично Киселю. За это он пообещал нам платить по 300 рублей и тут же дал 1000 рублей, пообещав следующую в конце августа».

Собственно, Онищенко сам на страницах своего дела рассказывает, как познакомился и стал работать на главного криминального авторитета Киева. Чуть позже Кадыров перекинулся в подручные к банде Черепа (Игорь Ткаченко, криминальный авторитет, курировавший проституток и застреленный в 2001 году на Позняках). У Черепа Кадыров отвечал за проституток, работавших в гостинице «Мир». Вообще, увлечение красивыми женщинами у Онищенко наблюдается стабильно на протяжении всей его жизни. Начинал с проституток, затем дорос до организации конкурсов красоты.

Впрочем, и с Черепом Кадыров поработал не долго. 2 сентября 1990 года Кадыров вместе со своим подельником Сергеем Самодуровым ограбили женщину, забрав у нее личные вещи более чем на 3 тысячи рублей. Уголовное дело было передано в Днепровское РОВД, но через прикормленного начальника следственного управления УМВД в Киеве Валентину Поленову, дело перевели в военную прокуратуру (Самодуров числился тогда еще курсантом военного училища), а там спустили все на тормоза. Но «тормоза» оказались условными, все-таки тогда еще работала пусть и разваливающаяся, но советская система. Кадыров 8 месяцев просидел в СИЗО, а затем получил срок три года с двухлетней отсрочкой. Именно после этой истории отец отправил Кадырова сначала в Германию, а уже после возвращения судимый рэкетир поменял фамилию и отчество, став более респектабельным Онищенко Александром Романовичем. Дальше уже появился газовый бизнес, конные влечения, вип-красотки, яхты, апартаменты в Монако, личные самолеты и депутатские мандаты. А начиналось все с вымогательства и систематического избиения бабушек, торгующих сигаретами. Теперь бабушкам уже нового поколения в своем избирательном округе Онищенко пишет послания, в которых рассказывает об уважении к людям преклонного возраста.

P.S. Мы просили Александра Онищенко прокомментировать имеющеюся информацию о его прошлом, но он отказался.

Мы не связываем современные скандалы, в которых вертится Онищенко, с деятельностью из его бандитской молодости. Но мы убеждены, что украинская общественность должна знать все о человеке, претендующем на самый высокий государственный пост в стране. Особенно, когда человек начинал свой жизненный путь как подонок и негодяй.