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Окружной административный суд Киева отказал народному депутату Украины Бориславу Розенблату в удовлетворении иска о признании противоправными действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева принял решение – отказать Розенблату в удовлетворении исковых требований. Соответствующее решение суд принял, учитывая то, что истцом не были доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований», - пояснили в суде.

Как известно, истец просил суд признать противоправными действия директора НАБУ Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено Законом Украины «О международных договорах».

Также Розенблат просил суд признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны гостайны НАБУ, а именно разглашение информации с грифом «государственная тайна» работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Как сообщал ForUm, по словам Сытника, для разоблачения и документирования незаконной деятельности народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова привлекались специалисты Федерального бюро расследований США, а также впервые действовали под прикрытием украинские офицеры из Национального антикоррупционного бюро.
ForUm

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