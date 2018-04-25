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Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендует уволить Богдана Санина с должности судьи Окружного административного суда города Киева.

Согласно решению ВККС, по результатам квалификационного оценивания Санин набрал 611 баллов, передает Радио Свобода.

«Признать судью Окружного административного суда города Киева Санина Богдана Владимировича таким, что не соответствует занимаемой должности. Рекомендовать Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос об увольнении с должности судьи Санина», - заявили в Высшей квалификационной комиссии судей.

30 ноября 2013, в день разгона студентов на Майдане Незалежности в Киеве, Санин в ответ на иск Киевской городской государственной администрации принял решение о запрете мирных акций с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.

 

 
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