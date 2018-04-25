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Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить штраф за нарушение требований пожарной безопасности в 10 раз с 170 гривен до 1,7 тыс. гривен. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Согласно действующему законодательству, нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением или наложением штрафа на граждан от 0,5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (9-119 гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 минимумов (34-170 гривен).

Предлагается установить, что за нарушение требований техногенной, пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных служб предусматривается штраф на граждан от 30 до 50 минимумов (510-850 гривен) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 50 до 100 минимумов (850-1,7 тыс. гривен).

Также предлагается увеличить штраф за заведомо неправдивый вызов специальных служб с 119 гривен до 1 190 гривен.

Кроме того, с 2 тыс. до 13,6 тыс. гривен увеличивается штраф за нарушение техногенной и пожарной безопасности, если оно повлекло пожар или аварию, которыми причинен вред здоровью людей или имущественный вред в большом размере.

Напомним, по результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности в суды поданы иски о закрытии 16 торгово-развлекательных центров, 18 дошкольных и школьных учреждений, а также 3 больниц.
ForUm

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