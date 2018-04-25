На базе учреждения Министерства здравоохранения «Лесная поляна» создадут отделение для лечения посттравматического стрессового расстройства у ветеранов войны и членов их семей.

По данным пресс-службы ведомства, таким образом Минздрав планирует расширить профиль «Украинского госпиталя для воинов-интернационалистов».

«Лечение здесь будет доступно для всех категорий ветеранов – и афганцев, и ветеранов АТО, членов их семей и людей, пострадавших в результате военных действий. Форма собственности заведения не будет меняться. Также речь не идет о закрытии заведения. В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность руководителя учреждения, задачей которого будет улучшить качество оказания помощи ветеранам», - говорится в сообщении.

В госпитале планируют повысить уровень оказания медицинской помощи в сфере психического здоровья. Сегодня примерно 40% всех пациентов госпиталя лечат нарушения психики, поведения и заболевания нервной системы. В то же время, в заведении нет ни одного психолога или психотерапевта. Именно для этого создается дополнительное отделение. К работе в нем будут привлекать высокопрофессиональных специалистов, вокруг которых в будущем будет формироваться учебно-практический центр для специалистов из регионов. Здесь будут внедрены современные мировые практики организации сопровождения пациентов от лечения в реабилитации и поддержки после возвращения в общество.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает вследствие психотравмирующих событий. Мировая статистика свидетельствует, что от 11% до 30% ветеранов из разных стран мира сталкиваются с этим расстройством. Достоверная статистика для Украины отсутствует, в то же время известно, что охват услугами по поддержке психического здоровья ветеранов является недостаточным.