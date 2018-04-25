Кабинет Министров утвердил государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Представляя документ на заседании правительства, инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов деятельности правительства является восстановление автодорог. «Но отремонтированные дороги позволяют ехать быстро, часто – со значительным превышением установленного скоростного режима. Последствия в таких случаях гораздо страшнее - травмирование или даже потери человеческих жизней. Сегодня мы говорим о том, что эти два процесса должны идти параллельно - восстановление дорог и повышение их безопасности», – заявил он.

По словам министра, в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине ежедневно погибают около 11 человек - вдвое больше людей, чем в странах Европейского Союза, а большинство ДТП с тяжелыми последствиями возникает из-за превышения скорости, неустроенности пешеходных переходов, опасности перекрестков, управления в состоянии алкогольного опьянения.

Омеля отметил, что основной целью программы является снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий минимум на 30% к 2020 году; снижение степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий для участников дорожного движения; уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма; внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения.

Министр инфраструктуры анонсировал, что программой больше всего средств бдует выделяется на инфраструктуру безопасности, в частности: 1,16 млрд гривен на 500 кольцевых развязок; 930 млн - на 500 островков на въездах в населенные пункты; 1,16 млрд гривен - на безопасные пешеходные переходы (6432 единицы); 150 млн гривен - на 1500 пешеходных переходов с осветительными панелями; 259 млн гривен - на ликвидацию 109 мест концентрации ДТП; 435 млн гривен - на 258 км нового барьерного ограждения и 60 млн гривен на 15000 новых дорожных знаков.