Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко принял участие в 9% голосований. Он нажал «за», «против» или «воздержался» 24 раза из всего 267 возможных. Среди прочего Бойко не голосовал по законопроектам о национальной безопасности Украины и о распределении руководящих должностей в комитетах ВР. Показательно, что политик был зарегистрирован на всех двенадцати пленарных заседаниях апреля, сообщает Комитет избирателей Украины.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко приняла участие в 31% голосований, проголосовав 84 раза. Среди прочего лидер «Батькивщины» не голосовала по законопроектам по децентрализации. При этом, как и лидер «Оппозиционного блока», Тимошенко была зарегистрирована на всех заседаниях ВР.

Максим Бурбак из «Народного Фронта» принял участие в чуть более, чем половине голосований ВР – 59%. Политик проголосовал 158 раз (из них 2 - «против»). Посетил девять заседаний ВР, еще на трех отсутствовал по болезни.

Олег Ляшко и Олег Березюк проголосовали в 65% случаев. При этом Ляшко чаще других лидеров фракций голосовал «против» - 21 раз. В частности, политик не поддержал включение в повестку дня ВР ряда законопроектов. Лидер РПЛ посетил 11 заседаний, «Самопомощи» - 9.

Самые высокие показатели голосований у Артура Герасимова с БПП – он принял участие в 88% голосований и был зарегистрирован на всех заседаниях ВР.

Всего в апреле состоялось 12 пленарных заседаний ВРУ, на которых произошло 267 голосований.

Напомним, лидеры двух фракций Верховной Рады – Юрий Бойко и Юлия Тимошенко – пропустили 90% голосований в марте.