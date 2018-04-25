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Апелляционный суд Киева определил подсудность уголовного производства в отношении главы Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гавриловой за Соломенским судом.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«25 апреля 2018 постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города уголовное производство в отношении Гавриловой направлено для рассмотрения из Подольского районного суда города Киева в Соломенский районный суд», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении. По версии следствия, она в течение 2015-2016 годов получила активов на 9,92 млн грн. Во время обыска у чиновницы нашли, в частности, золотые слитки. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами НАБУ.

Сама председатель Госаудитслужбы называет выдвинутые обвинения «местью».

3 марта НАБУ завершило досудебное расследование по делу Гавриловой, а 30 марта обвинительный акт был направлен в суд.

Ранее в апреле Подольский районный суд Киева постановил направить обвинительный акт по делу Гавриловой в Апелляционный суд столицы.
ForUm

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