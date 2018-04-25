Несмотря на то, что вопрос вступления в НАТО раскалывает страну, в Киеве продолжают твердить о приверженности идее евроатлантической интеграции и только наращивают обороты пиар-кампании. Об этом в своем блоге пишет Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

По мнению политика, одержимость представителей официального Киева, стремящихся любыми путями «вступить Украину в НАТО», вызывает все большее и уже почти нескрываемое раздражение на Западе.

Об этом, считает Медведчук, свидетельствует не только интервью заместителя генсека НАТО Роуз Геттемиллер, которая не понимает беспокойства Киева по поводу получения Плана действий по членству в НАТО, но и заявление экс-посла США в Украине Стивена Пайфера, удивившегося словам президента Порошенко о членстве Украины в НАТО как о близкой цели.

«Idée fixe украинской власти ― членство в НАТО любой ценой ― напоминает попытку ломиться в закрытые двери: абсурдно, бесперспективно, более того, заведомо проигрышно. Однако украинских политиков это не останавливает. Достаточно вспомнить недавнюю историю со статусом «страны-аспиранта». Ликованию адептов евроатлантической интеграции не было предела. Пока не оказалось, что громкое название «страна-аспирант» ― это всего лишь формальная «правка» на сайте НАТО», — напомнил политик.

В такой ситуации, подчеркнул лидер «Украинского выбора — Права народа», Киев не только продолжает твердить о приверженности идее евроатлантической интеграции и готовности выполнять все «пожелания» альянса, но и наращивает обороты пиар-кампании.

«О выездном заседании военного комитета НАТО во Львове, в котором приняли участие военнослужащие стран альянса и Вооруженных Сил Украины, написали все отечественные СМИ, щедро сдабривая тексты новостей словами «впервые в истории» и «важное мероприятие». Хотя никаких значимых решений на этом заседании не принималось, а обещания не выходили за рамки привычного «продолжать поддерживать Украину», — отметил он.

К тому же, подчеркнул Медведчук, несмотря на заявления главы Львовской ОГА Олега Синютки о том, что евроатлантическую интеграцию поддерживают 80% жителей области, объективная поддержка украинцами идеи вступления в НАТО, по оценкам международных организаций, составляет не более 37‒40%.

«Причем евроатлантические симпатии имеют четкую географическую привязку: на Западе Украины они достигают 59%, а на Востоке, по разным оценкам, составляют от 12 до 22%, и это без учета неконтролируемых территорий», — уточнил политик.

Данные соцопросов, напомнил Медведчук, со всей очевидностью показывают, что вопрос вступления в НАТО раскалывает страну.

«Мы уже имеем конфликт в стране из-за несогласия жителей Донбасса с политикой команды, пришедшей к власти после Майдана. Но сегодня эта команда, вместо того чтобы учесть свои ошибки и, добившись мирного урегулирования, вернуть единство страны, агрессивно продавливает вопросы, усиливающие раскол Украины. И не думает при этом о последствиях своих действий и о той цене, которую платит за это украинский народ», — подытожил Медведчук.