Боевики из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм вчера обстреляли населенные пункты Луганское и Новолуганское, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Только за прошедшие сутки оккупанты выпустили здесь более 140 снарядов и мин. Силы АТО открывали огонь из незапрещенного вооружения.

«Сегодня противник продолжил обстрелы Новолуганского, применив реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы 152 мм и минометы 120 мм», - сообщили в штабе.

При этом враг умышленно осуществляет обстрелы гражданских зданий и объектов критической инфраструктуры в этом районе. Сейчас достоверно известно о повреждении жилых домов в Луганском. Также здесь частично нарушено энергоснабжение. В районе Новолуганского поврежден газопровод, в результате чего объекты крупнейшего сельхозпроизводства региона «Бахмутский аграрный союз» остались без газоснабжения.

Сейчас штаб АТО осуществляет координацию усилий офицеров гражданско-военного сотрудничества, украинской стороны СЦКК с государственными и местными органами власти для скорейшей ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Ситуация в районе Светлодарской дуги продолжает контролироваться подразделениями ВСУ.