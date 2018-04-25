Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур «Как жили на Руси» (издатель - ООО «Манн, Иванов и Фербер», г. Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ об отказе выдан на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, что не разрешена к распространению на территории Украины.

Эксперты признали, что в этом издании, рассчитанном на детскую читательскую аудиторию, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и привычной уже для российских пропагандистов практики фальсификации истории Киевской Руси, непризнания Украинского государства. В соответствии с Законом Украины «Об издательском деле» издательская продукция, содержащая материалы, содержание которых направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, не может быть разрешено к распространению на территории страны.

В целом, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 14453 наименований издательской продукции с территории государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время предоставлено 46 отказов в выдаче разрешений на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. Еще 460 отказов связаны с представлением субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.