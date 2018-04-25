Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную Крыму.

«Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные курортные факторы и уникальные ландшафты, славится многочисленными достопримечательностями археологии, истории, культуры, архитектуры и градостроительства. Богатая история Крыма и народов сформировали его сегодняшнее этническое лицо, - украинцев, крымских татар, россиян, греков, армян и других этнических и этноконфессиональных общин», - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В 2014 году Автономную Республику Крым оккупировала Российская Федерация. Насильственная аннексия Крыма не признается Украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией. Памятная монета продолжает серию, посвященную областям и территориальному устройству нашего государства.

На аверсе монеты вверху размещен малый государственный герб Украины, по кругу надписи: Национальный банк Украины (вверху), 5 гривен (внизу), справа – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре – композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), справа от которой - год чеканки монеты 2018; на фоне стилизованных волн – античный корабль, под которым – Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где прошло крещение князя Владимира (слева), внизу – гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины.