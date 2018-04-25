Президент Петр Порошенко поставил задачу начать в 2018 году серийное производство ракет для комплекса «Ольха». На Херсонщине он принял участие в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. Это является продолжением дела бывшего первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.

НАК «Нафтогаз Украины» опровергает информацию о якобы начале закупки газа у «Газпрома».

В рейтинге международной правозащитной организации «Репортеров без границ» Украина заняла 101-е место среди 180 стран мира.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о «трех ударах» от Украины, последним из которых он считает предложение Петра Порошенко лишать гражданства лиц, использующих, в частности, избирательное право другого государства.

За 16-ю неделю 2018 года в Украине корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка.

Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела в отношении ряда народных депутатов, чиновников Кабинета Министров и судей.

Глава Нацполиции Сергей Князев объявил набор в патрульную полицию Крыма.

НАБУ пока не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписях нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с Президентом Петром Порошенко. Онищенко пообещал обнародовать компромат на Сытника.

Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без залога задержанную на админгранице с Крымом руководительницу крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры победы», доверенное лицо президента России Владимира Путина Елену Одновол.

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений приглашена уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По данным источника, она не пришла в НАПК.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует факты возможных коррупционных схем при закупке оборонной техники, о которых писал журнал «Новое время» и в которых фигурируют первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

В реанимации умер 58-летний пострадавший в ДТП в Кривом Роге, таким образом количество жертв возросло до 10.

Сторонники движения, возглавляемого оппозиционным лидером Николом Пашиняном, сегодня возобновили акции гражданского неповиновения после того, как накануне стало известно, что запланированные на сегодня переговоры между Пашиняном и представителями нынешней власти не состоятся.

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской.

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2017 года получила чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд.