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Расследование уголовного производства относительно министра инфраструктуры Владимира Омеляна продолжается и рано говорить, чем оно закончится.

Об этом заявил во время пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Расследование продолжается и еще трудно говорить, чем оно закончится», - сказал Сытник.

Он также назвал фейковой распространенную в СМИ информацию о быстром окончании следствия относительно Омеляна.

Напомним, в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Сам Омелян заявляет, что в его декларации нет нарушений.

 
ForUm

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