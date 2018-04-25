Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи, представитель партии «Процветающая Армения» Грачья Ростомян выступил с заявлением, сообщив о своей отставке, сообщает «Арменпресс».

«Осознавая насущность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед армянской государственностью, я подаю в отставку с поста и.о. министра спорта и по делам молодежи РА», – отметил он.

«Как сторонник ППА, я поддерживаю призыв лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна к общенациональной мобилизации. На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны», – сказано в заявлении.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

25 апреля сторонники движения, возглавляемого оппозиционным лидером Николом Пашиняном, возобновили акции гражданского неповиновения после того, как накануне стало известно, что запланированные на сегодня переговоры между Пашиняном и представителями нынешней власти не состоятся.

Ранее Пашинян призвал сторонников собраться на площади Республики в Ереване для того, чтобы закрепить победу «бархатной народной революции».