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Международные эксперты по результатам оценивания работы НАБУ, которое проводилось в октябре - декабре прошлого года, признали ведомство политически незаангажированным и независимым.

Об этом на брифинге в среду заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Хотелось бы сказать, что эта оценка работы НАБУ проводилась вместе с оценкой работы САП, потому что невозможно дать отдельную оценку эффективности работы НАБУ и САП, и оценка проводилась по критериям эффективности, незаангажированности и независимости. И мне приятно, что международные эксперты признали, что НАБУ действительно является политически независимым и незаангажированным», - отметил Сытник.

Он напомнил, что руководство НАБУ обратилось к Антикоррупционной инициативе ЕС и одному из бюро Госдепартамента США с просьбой предоставить международно-техническую помощь с целью проведения независимой оценки эффективности работы НАБУ за последние 3 года.

Глава НАБУ сообщил, что комиссия по оценке эффективности работала в ведомстве в течение октября-декабря, потом несколько месяцев продолжался анализ полученного материала, и теперь этот отчет с подписями посла США в Украине Мари Йованович и посла ЕС Хьюго Мингарелли поступил в НАБУ, к правительству и парламенту, а также  международным дипломатическим миссиям.

Однако, по его словам, международные эксперты считают, что окончательную оценку эффективности работы НАБУ невозможно дать до тех пор, пока не будут приняты первые приговоры по делам, которые бюро передало в суд.

Кроме того, как отметил Сытник, международные эксперты обратили внимание на «необходимость совершенствования внутренних процессов, которые происходят в НАБУ».

«Что касается внешних вызовов, они общеизвестны, и это подтверждено и этой оценкой. Первое - это предоставление права на самостоятельное прослушивание. Также эффективно было бы получить доступ к базе электронной деклараций в полном объеме, поскольку, к сожалению, такого доступа у нас сейчас нет. И, конечно, вопрос о создании антикоррупционного суда. В целом исследование показало, что есть еще над чем работать», - подытожил Сытник.
ForUm

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