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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговщины спецслужбами Республики Беларусь, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли.

При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах, которые размещены на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в РБ.

Вернувшись домой, мужчина сразу обратился в СБУ и предоставил все необходимые показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задач.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. Учитывая тот факт, что гражданин Украины не выполнил преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними, суд освободил его от уголовной ответственности, что предусмотрено законодательством.
ForUm

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